Два аператора должны разослать обьявления 870 адресам один отсылал 25 сообщений в м??нуту другой 33 сколько минут им понадобится чтобы разослать обьявления.
Математика
Два аператора должны разослать обьявления 870 адресам один отсылал 25 сообщений в м??нуту другой 33 сколько минут им понадобится чтобы разослать обьявления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый за 1 минуту оператор отсылает 25 сообщений второй за 1 минуту оператор отсылает 33 сообщения и получается, что вместе они отсылают 58 По логике получается: 870:58=15
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