Два арбуза весят столько же сколько 6 одинаковых дынь Сколько весит один арбуз если две дыни весит 5 килограмм
Математика
Два арбуза весят столько же сколько 6 одинаковых дынь Сколько весит один арбуз если две дыни весит 5 килограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*(6:2)= 15 кг весят 6 дынь 15:2= 7,5 кг весит один арбуз
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