Два арбуза весят столько же сколько 6 одинаковых дынь Сколько весит один арбуз если две дыни весит 5 килограмм

Математика

Два арбуза весят столько же сколько 6 одинаковых дынь Сколько весит один арбуз если две дыни весит 5 килограмм

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