Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов , расстояние между которыми 600 км . Скорость первого автобуса 56 км/ч . С како й скоростью ехал второй автобус , если через 3 ч после выезда расс...

Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов , расстояние между которыми 600 км . Скорость первого автобуса 56 км/ч . С како й скоростью ехал второй автобус , если через 3 ч после выезда расстояние между ними стало равно 240 км ?