Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов , расстояние между которыми 600 км . Скорость первого автобуса 56 км/ч . С како й скоростью ехал второй автобус , если через 3 ч после выезда расс...
Два автобуса выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов , расстояние между которыми 600 км . Скорость первого автобуса 56 км/ч . С како й скоростью ехал второй автобус , если через 3 ч после выезда расстояние между ними стало равно 240 км ?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 56 * 3 = 168(км) проехал 1-ый автобус 2) 168 + 240 = 408(км) оставалось проехать 1-ому автобусу до 2-ого 3) 600 - 408 = 192(км) проехал 2-ой автобус 4) 192 : 3 = 64(км/ч) Ответ: 64 км/ч - скорость 2-ого автобуса.