два автобуса вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел расстояние между которыми 450км.скорость 1 автобуса 40км в час а скорость другово на 10 кмв час больше.какое расстояние довстречи пройдёт каждый автобус

Математика

два автобуса вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел расстояние между которыми 450км.скорость 1 автобуса 40км в час а скорость другово на 10 кмв час больше.какое расстояние довстречи пройдёт каждый автобус

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