два автобуса вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел расстояние между которыми 450км.скорость 1 автобуса 40км в час а скорость другово на 10 кмв час больше.какое расстояние довстречи пройдёт каждый автобус
Математика
два автобуса вышли одновременно навстречу друг другу из двух сел расстояние между которыми 450км.скорость 1 автобуса 40км в час а скорость другово на 10 кмв час больше.какое расстояние довстречи пройдёт каждый автобус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40+10=50(км/ч)-скорость второго автобуса. 2)50+40=90(км/ч)-скорость сближения. 3)450:90= через 5 (ч)-они встретятся. 4)40*5=200(км)-пройдет первый автобус до встречи. 5)50*5=250(км)-пройдет до встречи второй автобус.
Гость:
1.40+10=50(км-ч)-скорость 2 автобуса. 2.40+50=90(км-ч)- скорость двух автобусов вместе. 3. 450:90=5(ч)- они встретятся. 4)40*5=200(км)-пройдет первый автобус до встречи. 5)50*5=250(км)-пройдет до встречи второй автобус. Ответ:200км 250км
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