Два автомобиля едут навстречу друг другу Скорость одного из них 70/км в час другого 80/км в час Сейчас между ними 450км А)через ссколько часов они встретятся ? Б)если после встречи каждый продолжит движение вв том же направл...
Математика
Два автомобиля едут навстречу друг другу Скорость одного из них 70/км в час другого 80/км в час Сейчас между ними 450км А)через ссколько часов они встретятся ? Б)если после встречи каждый продолжит движение вв том же направлении то через сколько часов после встречи расстояние между ними станет равным 300км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они встретятся через 3 часа. Через 2 часа между ними будет расстояние в 300 км.
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