Два автомобиля едут навстречу друг другу Скорость одного из них 70/км в час другого 80/км в час Сейчас между ними 450км А)через ссколько часов они встретятся ? Б)если после встречи каждый продолжит движение вв том же направл...

Математика

Два автомобиля едут навстречу друг другу Скорость одного из них 70/км в час другого 80/км в час Сейчас между ними 450км А)через ссколько часов они встретятся ? Б)если после встречи каждый продолжит движение вв том же направлении то через сколько часов после встречи расстояние между ними станет равным 300км?

Автор: Гость