Два автомобиля имеют одинаковую мощность максимальная скорость первого 120км/ч а второго 130км/ч какую максимальную скорость могут развить автомобили если один возмет на буксир другого

Физика

Два автомобиля имеют одинаковую мощность максимальная скорость первого 120км/ч а второго 130км/ч какую максимальную скорость могут развить автомобили если один возмет на буксир другого

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