Два автомобиля имеют одинаковую мощность максимальная скорость первого 120км/ч а второго 130км/ч какую максимальную скорость могут развить автомобили если один возмет на буксир другого
Физика
Два автомобиля имеют одинаковую мощность максимальная скорость первого 120км/ч а второго 130км/ч какую максимальную скорость могут развить автомобили если один возмет на буксир другого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120 километров я считаю
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