Два автомобиля выехали из двух поселков расстояние между которыми 450 км навстречу друг другу и встретились через 3 часа скорость. первого автомобиля 70 км/ч найди скорость. второго

Математика

Два автомобиля выехали из двух поселков расстояние между которыми 450 км навстречу друг другу и встретились через 3 часа скорость. первого автомобиля 70 км/ч найди скорость. второго

Автор: Гость