Два автомобиля выехали из двух поселков расстояние между которыми 450 км навстречу друг другу и встретились через 3 часа скорость. первого автомобиля 70 км/ч найди скорость. второго

Математика
Два автомобиля выехали из двух поселков расстояние между которыми 450 км навстречу друг другу и встретились через 3 часа скорость. первого автомобиля 70 км/ч найди скорость. второго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450÷3=150 150-70=80 и всё@@
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