Два автомобиля выехали из одного пункта в противоположенном направлениях. скорость первого 14 км/мин, а скорость второго на 3 км/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 20 минут??

Математика
Два автомобиля выехали из одного пункта в противоположенном направлениях. скорость первого 14 км/мин, а скорость второго на 3 км/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 20 минут??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-3=11 км.мин скорость второго (14+11)х20=500км будет рассстояние Ответ:500км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычесть столбиков (80-7)+13
Ответить
Окружающий мир
Какова роль живых мельчайших организмов в жизни человека?
Ответить
Русский язык
На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста на уроках
Ответить
История
Напишите короткое сочинение об одном из дне жизни земледельца древнего Египта (30-40 слов)
Ответить