Два автомобиля выехали из одного пункта в противоположенном направлениях. скорость первого 14 км/мин, а скорость второго на 3 км/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 20 минут??
Математика
Два автомобиля выехали из одного пункта в противоположенном направлениях. скорость первого 14 км/мин, а скорость второго на 3 км/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 20 минут??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14-3=11 км.мин скорость второго (14+11)х20=500км будет рассстояние Ответ:500км
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