Два автомобиля выехали из одного пункта в противоположенном направлениях. скорость первого 14 км/мин, а скорость второго на 3 км/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 20 минут??

Математика

Два автомобиля выехали из одного пункта в противоположенном направлениях. скорость первого 14 км/мин, а скорость второго на 3 км/мин меньше. Какое расстояние будет между ними через 20 минут??

Автор: Гость