Два автомобиля выехали одновременно из двух путников навстречу друг другу и встр??тились через 3 часа автомобиль ехал со скоростью 70 километров в час с какой скоростью ехал 1 2 мили если расстояние между пунктами 450 км

Математика
Два автомобиля выехали одновременно из двух путников навстречу друг другу и встр??тились через 3 часа автомобиль ехал со скоростью 70 километров в час с какой скоростью ехал 1 2 мили если расстояние между пунктами 450 км
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)70*3=210.2)450-210=240.3)240:12=20
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