Два автомобиля, двигаясь навстречу друг другу, прошли вместе 480 км за 4 часа. С какой скоростью шел каждый автомобиль,если скорость одного автомобиля меньше скорости другого на 20 км/ч??? Помогитее!!
Два автомобиля, двигаясь навстречу друг другу, прошли вместе 480 км за 4 часа. С какой скоростью шел каждый автомобиль,если скорость одного автомобиля меньше скорости другого на 20 км/ч??? Помогитее!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
480/4=120(км)-скорость приближения 120/2=60(км) 60-10=50(км)-1 авт. 60+10=70(км)-2 авт. проверка : (50+70)*4=480 км