Два автомобиля движутся друг за другом равномерно и прямолинейно: один со скоростью 20 м/с, другой - со скорость 15 м/с. Через какое время второй автомобиль догонит первый, ес ли в начальный момент времени расстояние ...
Два автомобиля движутся друг за другом равномерно и прямолинейно: один со скоростью 20 м/с, другой - со скорость 15 м/с. Через какое время второй автомобиль догонит первый, ес ли в начальный момент времени расстояние между ними равно 100 м?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
100/(20-15) = 20 секунд