Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час. когда од ному из них оставалось 8 км до окончания первого круга, ему сообщи...
Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час. когда од ному из них оставалось 8 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 3 минуты назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно , что она на 9 км/ч меньше скорости второго бегуна. Прошу решить и написать по действиям.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть x км/ч - скорость первого бегуна, тогда скорость второго бегуна (х+9) км/ч. За 1 час первый пробежал расстояние х*1=х км, т.к. ему до окончания первого круга осталось 8км, то можно записать, что длина круга равна (х+8) км. 3минуты=0.05часа (3/60=0.05) Сказано, что второй бегун закончил круг 3 минуты назад, т.е. он пробежал первый круг за (1-0.05)ч=0.95ч. И можно записать, что длина круга равна (x+9)*0.95 км. Имеем два выражения (х+8) км и (x+9)*0.95 км , которые равны длине круга, а соответственно можем их приравнять друг к другу: х+8=(х+9)*0,95 х+8=0,95х+8,55 0,05х=0,55 х=11 скорость первого бегуна 11 км/ч