Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час. когда од ному из них оставалось 8 км до окончания первого круга, ему сообщи...

Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час. когда од ному из них оставалось 8 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 3 минуты назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно , что она на 9 км/ч меньше скорости второго бегуна. Прошу решить и написать по действиям.