Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когдаодн ому из них оставалось 1 км до окончания первого круга, ему сообщил...
Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когдаодн ому из них оставалось 1 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 15 минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если известно, что она на 5 км/ч меньше скорости второго.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Допусти, что скорость 1-го бегуна = Х км/ч, тогда скорость 2-го бегуна = Х+5 км/ч Поскольку в задании сказано, что "Спустя один час, когда первому из них оставалось 1 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 15 минут назад", значит 2-й бегун пробежал первый круг за время = 1 час - 15 минут = 45 минут 45 минут = 45/60 = 0,75 часа Длина круга = скорость бегуна * время, которое потрачено на преодоление одного круга. Поэтому