Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов спустя один час когда одному из них оставалось 2 км до окончания первого круга ему сообщили, что второ...

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Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов спустя один час когда одному из них оставалось 2 км до окончания первого круга ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 9 минут назад найдите скорость первого бегуна если известно что она на 5 км ч меньше скорости второго

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