Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов спустя один час когда одному из них оставалось 2 км до окончания первого круга ему сообщили, что второ...

Алгебра
Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов спустя один час когда одному из них оставалось 2 км до окончания первого круга ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 9 минут назад найдите скорость первого бегуна если известно что она на 5 км ч меньше скорости второго
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый бегун: Скорость - х км/час; Время - 1 час  Расстояние, которое он пробежал  -   1* х   км  Длина дорожки (1 круга) -  (х+2 ) км Второй бегун: Скорость   - ( х+5) км / час. Время  -    (1- 9/60) = (1-3/20)= 17/20 часа Расстояние =длине дорожки  -  17/20 * (х+5)   км Уравнение: х+2= 17/20 * (х+5) х+2= 17/20 *х + 17/20 * 5  х - 17/20 *х  =  17/4 - 2  х*( 1- 17/20) = 4  1/4 - 2 3/20 х = 2  1/4 х= 2  1/4   : 3/20 = 9/4  * 20/3 = (3*5)/(1*1) х= 15 км /ч  - скорость первого бегуна. Ответ: 15 км/ч скорость первого бегуна.
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