Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов спустя один час когда одному из них оставалось 2 км до окончания первого круга ему сообщили, что второ...
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Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места ??руговой трассы в беге на несколько кругов спустя один час когда одному из них оставалось 2 км до окончания первого круга ему сообщили, что второй бегун пробежал первый круг 9 минут назад найдите скорость первого бегуна если известно что она на 5 км ч меньше скорости второго
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый бегун: Скорость - х км/час; Время - 1 час Расстояние, которое он пробежал - 1* х км Длина дорожки (1 круга) - (х+2 ) км Второй бегун: Скорость - ( х+5) км / час. Время - (1- 9/60) = (1-3/20)= 17/20 часа Расстояние =длине дорожки - 17/20 * (х+5) км Уравнение: х+2= 17/20 * (х+5) х+2= 17/20 *х + 17/20 * 5 х - 17/20 *х = 17/4 - 2 х*( 1- 17/20) = 4 1/4 - 2 3/20 х = 2 1/4 х= 2 1/4 : 3/20 = 9/4 * 20/3 = (3*5)/(1*1) х= 15 км /ч - скорость первого бегуна. Ответ: 15 км/ч скорость первого бегуна.
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