Два элемента с ЭДС 1,7 и 1,4 В и внутренними сопротивлениями 0,8 и 0,4 Ом соединены последовательно и подключены к сопротивлению 5,0 Ом. определите ток в цепи, напряжение на внешней чсти цепи и напряжение на зажимах каждого эле...

Физика

Два элемента с ЭДС 1,7 и 1,4 В и внутренними сопротивлениями 0,8 и 0,4 Ом соединены последовательно и подключены к сопротивлению 5,0 Ом. определите ток в цепи, напряжение на внешней чсти цепи и напряжение на зажимах каждого элемента.

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