Два элемента с ЭДС 1,7 и 1,4 В и внутренними сопротивлениями 0,8 и 0,4 Ом соединены последовательно и подключены к сопротивлению 5,0 Ом. определите ток в цепи, напряжение на внешней чсти цепи и напряжение на зажимах каждого эле...
Физика
Два элемента с ЭДС 1,7 и 1,4 В и внутренними сопротивлениями 0,8 и 0,4 Ом соединены последовательно и подключены к сопротивлению 5,0 Ом. определите ток в цепи, напряжение на внешней чсти цепи и напряжение на зажимах каждого элемента.
Ответ(ы):
Гость:
Дано: ε1 = 1,7 В ε2 = 1,4 В r1 = 0,8 Ом r2 = 0,4 Ом R = 5 Ом I - ? U - ? U1 - ? U2 - ? U3 - ? Решение: Сила тока в последовательной цепи одинакова I=(ε1+ε2)/(r1+r2+R) I = (1,7 + 1,4)/(0,4+0,8+5)= 0,5 А U1(на первом источнике) = r1*I = 0,5 *0,8 = 0,4 В U2(на втором источнике) = r2*I = 0,5 *0,4 = 0,2 В U3(на резисторе, то есть внешней части) = R * I = 0,5 * 5 = 2,5 В
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