Два фермента за столом Рассуждали вечерком: чья структура их белка всех нужней для ДНк? "если б я был с ДНК. я б создал с ней РНК!" Говорит фермент один- "я нужнее,я один" О каком ферменту идет речь?(название состоит из...

Биология

Два фермента за столом Рассуждали вечерком: чья структура их белка всех нужней для ДНк? "если б я был с ДНК. я б создал с ней РНК!" Говорит фермент один- "я нужнее,я один" О каком ферменту идет речь?(название состоит из двух частей)

Автор: Гость