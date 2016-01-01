Два фермента за столом Рассуждали вечерком: чья структура их белка всех нужней для ДНк? "если б я был с ДНК. я б создал с ней РНК!" Говорит фермент один- "я нужнее,я один" О каком ферменту идет речь?(название состоит из...
Биология
Два фермента за столом Рассуждали вечерком: чья структура их белка всех нужней для ДНк? "если б я был с ДНК. я б создал с ней РНК!" Говорит фермент один- "я нужнее,я один" О каком ферменту идет речь?(название состоит из двух частей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего, имеется в виду ДНК-полимераза, с помощью которого осуществляется репликация.
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