Два грузовика выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которыми 840 км. Скорость первого грузовика 68 км/ч. С какой скоростью ехал второй грузовик,если через 2 ч после выезда расстоя...

Два грузовика выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которыми 840 км. Скорость первого грузовика 68 км/ч. С какой скоростью ехал второй грузовик,если через 2 ч после выезда расстояние между ними стало равно 560км?