Два грузовика выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которыми 840 км. Скорость первого грузовика 68 км/ч. С какой скоростью ехал второй грузовик,если через 2 ч после выезда расстоя...
Два грузовика выехали одновременно навстречу друг другу из двух городов,расстояние между которыми 840 км. Скорость первого грузовика 68 км/ч. С какой скоростью ехал второй грузовик,если через 2 ч после выезда расстояние между ними стало равно 560км?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 68 * 2 = 136 (км)-проехал первый грузовик. 2) 840 - 560 = 280 (км)-проехали два грузовика за 2 часа. 3) 280 - 136 = 144 (км) - проехал второй грузовик. 4) 144 : 2 = 72 (км/ч) - скорость второго грузовика.