Два катета прямоугольного треугольника равны 11 и 8 найдите его площадь

Два катета прямоугольного треугольника равны 11 и 8 найдите его площадь

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Есть формула,по которой вычисляется. S треуг. ABC=a*b/2 11*8=88 88/2=44см2
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