Два хоккеиста движутся на встречу друг другу со скоростями 10м/с и 54км/ч. Через какое время они встретятся, если в момент начала отсчёта времени расстояния между ними было 62 м
Физика
Два хоккеиста движутся на встречу друг другу со скоростями 10м/с и 54км/ч. Через какое время они встретятся, если в момент начала отсчёта времени расстояния между ними было 62 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=10 м/с V2=15 м/с S=62 м t-? Свяжим систему координат с 1 игроком, тогда уравнение движения 2 игрока будет X2=62-V2t минус движется против оси ОХ. Для 1 игрока X1=V1t Встреча при равных Х1=Х2 62-15t=10t t=62/25=2.48 с
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