Два хоккеиста движутся на встречу друг другу со скоростями 10м/с и 54км/ч. Через какое время они встретятся, если в момент начала отсчёта времени расстояния между ними было 62 м

Физика

Два хоккеиста движутся на встречу друг другу со скоростями 10м/с и 54км/ч. Через какое время они встретятся, если в момент начала отсчёта времени расстояния между ними было 62 м

Автор: Гость