Два комбайнера убрали пшеницу с 64,2 га. Сколько гектаров убрал каждый комбайнер, если первый убрал на 2,8 га меньше, чем второй?
Математика
Два комбайнера убрали пшеницу с 64,2 га. Сколько гектаров убрал каждый комбайнер, если первый убрал на 2,8 га меньше, чем второй?
Ответ(ы):
Гость:
64,2-2,8=61,4 га - если бы комбайнеры убрали поровну 61,4 : 2=30,7 га - убрал второй комбайнер 30,7+2,8=33,5 га - убрал первый комбайнер Ответ: 33,5 , 30,7
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