Два коммерсанта составили бизнес-план. Для его выполнения один вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов, в результате деятельности они получили 700 долларов прибыль. Как им надо разделить прибыль, если они хотят работать вр...

Математика

Два коммерсанта составили бизнес-план. Для его выполнения один вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов, в результате деятельности они получили 700 долларов прибыль. Как им надо разделить прибыль, если они хотят работать врозь? Сколько долларов будет у каждого?

Автор: Гость