Два коммерсанта составили бизнес-план. Для его выполнения один вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов, в результате деятельности они получили 700 долларов прибыль. Как им надо разделить прибыль, если они хотят работать вр...
Математика
Два коммерсанта составили бизнес-план. Для его выполнения один вложил 1200 долларов, а другой 3000 долларов, в результате деятельности они получили 700 долларов прибыль. Как им надо разделить прибыль, если они хотят работать врозь? Сколько долларов будет у каждого?
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Гость:
700:2=350 ответ 350...
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