Два корабля после встречи двигались своими курсами прямолинейно с постоян- ными скоростями 15 км/ч и 20 км/ч. Какое из приведенных в ответах значений не может быть расстоянием между ними через 3 часа? А. 10 км. Б. 15 км. В. ...

Математика
Два корабля после встречи двигались своими курсами прямолинейно с постоян- ными скоростями 15 км/ч и 20 км/ч. Какое из приведенных в ответах значений не может быть расстоянием между ними через 3 часа? А. 10 км. Б. 15 км. В. 75 км. Г. 105 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15 умножить на 3 = 45 (км) 20 умножить на 3 = 60 (км). 60-45 = 15 км - расстояние. 
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