Два кубика, чугунный и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. Нарушиься ли равновесие весов, если оба кубика опустить в керосин?

Физика

Два кубика, чугунный и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. Нарушиься ли равновесие весов, если оба кубика опустить в керосин?

Автор: Гость