Два купца внесли для общего дела по 48 тыс первый забрал свои деньги (без дохода) через год, а второй --через два года.как они должны поделить между собой 42 тыс, прибыли полу ченные за эти два года?
Два купца внесли для общего дела по 48 тыс первый забрал свои деньги (без дохода) через год, а второй --через два года.как они должны поделить между собой 42 тыс, прибыли полу ченные за эти два года?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть за год вложенные деньги приносят доход в х%, тогда прибыль каждого купца за первый год: 48х. Прибыль 1-ого купца за второй год: 48х * х = 48х. Прибыль 2-ого купца за второй год: (48 + 48х) * х = 48х + 48х. Общая прибыль за два года: 48х * 2 + 48х + 48х + 48х = 96х + 144х. 96х + 144х = 42 96х + 144х - 42 = 0 I : 6 16х + 24х - 7 = 0 D = 24 - 4 * 16 * (- 7) = 576 + 448 = 1024 = 32 Второй корень не подходит, значит, за год прибыль составляла 0,25 или 25%. 48 * 0,25 = 12 (тыс.руб.) - заработал каждый из купцов за первый год. 48 * 0,25 = 3 (тыс.руб) - заработал 1-ый купец за второй год. 12 + 3 = 15 (тыс.руб) - заработал 1-ый купец за два года. 42 - 15 = 27 (тыс.руб) - заработал 2-ой купец. Ответ: 15 тыс.руб. - заработал первый купец; 27 тыс. руб. - заработал второй купец.