Два купца внесли для общего дела по 48 тыс первый забрал свои деньги (без дохода) через год, а второй --через два года.как они должны поделить между собой 42 тыс, прибыли полу ченные за эти два года?

Пусть за год вложенные деньги приносят доход в х%, тогда прибыль каждого купца за первый год: 48х. Прибыль 1-ого купца за второй год: 48х * х = 48х. Прибыль 2-ого купца за второй год: (48 + 48х) * х = 48х + 48х. Общая прибыль за два года: 48х * 2 + 48х + 48х + 48х = 96х + 144х. 96х + 144х = 42 96х + 144х - 42 = 0 I : 6 16х + 24х - 7 = 0 D = 24 - 4 * 16 * (- 7) = 576 + 448 = 1024 = 32 Второй корень не подходит, значит, за год прибыль составляла 0,25 или 25%. 48 * 0,25 = 12 (тыс.руб.) - заработал каждый из купцов за первый год. 48 * 0,25 = 3 (тыс.руб) - заработал 1-ый купец за второй год. 12 + 3 = 15 (тыс.руб) - заработал 1-ый купец за два года. 42 - 15 = 27 (тыс.руб) - заработал 2-ой купец. Ответ: 15 тыс.руб. - заработал первый купец; 27 тыс. руб. - заработал второй купец.