Два куска медного провода одинаковой длины имеют сечения 0,5 мм^2 и 2 мм^2. Какой из них окажет току в цепи большее сопротивление? Во сколько раз? Помогите пожалуйста))

Физика

Два куска медного провода одинаковой длины имеют сечения 0,5 мм^2 и 2 мм^2. Какой из них окажет току в цепи большее сопротивление? Во сколько раз? Помогите пожалуйста))

Автор: Гость