Два куска медного провода одинаковой длины имеют сечения 0,5 мм^2 и 2 мм^2. Какой из них окажет току в цепи большее сопротивление? Во сколько раз? Помогите пожалуйста))
Физика
Два куска медного провода одинаковой длины имеют сечения 0,5 мм^2 и 2 мм^2. Какой из них окажет току в цепи большее сопротивление? Во сколько раз? Помогите пожалуйста))
Ответ(ы):
Гость:
Удачи в учебе!!!!!)))))))
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