Два лыжника вышли из поселка одновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч а другой 10 км/ч.через сколько часов расстояние между ними будет 44км?какое расстояние пройдет за это время каждый лы...

Математика

Два лыжника вышли из поселка одновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч а другой 10 км/ч.через сколько часов расстояние между ними будет 44км?какое расстояние пройдет за это время каждый лыжник?

Автор: Гость