Два лыжника вышли из поселка одновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч а другой 10 км/ч.через сколько часов расстояние между ними будет 44км?какое расстояние пройдет за это время каждый лы...
Математика
Два лыжника вышли из поселка одновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч а другой 10 км/ч.через сколько часов расстояние между ними будет 44км?какое расстояние пройдет за это время каждый лыжник?
Ответ(ы):
Гость:
12 + 10 = 22 (кмч) - общая скорость 44 : 22 = 2 (ч) 2 * 12 = 24 (км) - 1 лыжник 2 * 10 = 20 (км) - 2 лыжник
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