Два лыжника вышли из поселка отновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч,а другой - 10 км/ч.Через сколько часов расстояние между ними будет 44 км?Какое расстояние пройдет за это время каждый...

Математика

Два лыжника вышли из поселка отновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч,а другой - 10 км/ч.Через сколько часов расстояние между ними будет 44 км?Какое расстояние пройдет за это время каждый лыжник?

Автор: Гость