Два лыжника вышли из поселка отновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч,а другой - 10 км/ч.Через сколько часов расстояние между ними будет 44 км?Какое расстояние пройдет за это время каждый...

Математика
Два лыжника вышли из поселка отновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч,а другой - 10 км/ч.Через сколько часов расстояние между ними будет 44 км?Какое расстояние пройдет за это время каждый лыжник?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12+10=22 скорость двух лыжников. 44:22=2 часа. 12×2=24 км прошёл первый лыжник 10×2 =10 км.прошёл второц лыжник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Ребят, помогите, пожалуйста, с тригинометрией. 50 баллов даю
Ответить
Русский язык
Упр 63 помогите)))) 105 баллов
Ответить
Математика
Прошу ребят помогите умоляю !!!!
Ответить
Математика
7 ))))))))))))))))))))))))
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с английским! Нужно вставить артикли, где необходимо. 1. “Have ... nice holiday!” — “Thanks! I will send you... postcard”. ...
Ответить