Два лыжника вышли из поселка отновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч,а другой - 10 км/ч.Через сколько часов расстояние между ними будет 44 км?Какое расстояние пройдет за это время каждый...
Математика
Два лыжника вышли из поселка отновременно в противоположных направлениях.Один из них шел со скоростью 12 км/ч,а другой - 10 км/ч.Через сколько часов расстояние между ними будет 44 км?Какое расстояние пройдет за это время каждый лыжник?
Ответ(ы):
Гость:
12+10=22 скорость двух лыжников. 44:22=2 часа. 12×2=24 км прошёл первый лыжник 10×2 =10 км.прошёл второц лыжник
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика