Два лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях. ??корость одного лыжник а15 км/ч, а другого 10 км/ч. На сколько километров они удаляться друг от друга за 1 час? За 2 часа? За 3 часа?
Математика
Два лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях. ??корость одного лыжник а15 км/ч, а другого 10 км/ч. На сколько километров они удаляться друг от друга за 1 час? За 2 часа? За 3 часа?
Ответ(ы):
Гость:
Через час 25 км между ними. через 2 час 50 км . через 3 часа 75 км
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