Два лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях. ??корость одного лыжник а15 км/ч, а другого 10 км/ч. На сколько километров они удаляться друг от друга за 1 час? За 2 часа? За 3 часа?

Математика

Два лыжника вышли одновременно из одного пункта в противоположных направлениях. ??корость одного лыжник а15 км/ч, а другого 10 км/ч. На сколько километров они удаляться друг от друга за 1 час? За 2 часа? За 3 часа?

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