Два магараджа едут на слонах навстречу друг другу Один магараджа едет со скоростью 4 километров час другой 6 километров час сейчас расстояние между словами 7 километров Какое расстояние будет между ними через полчаса

Математика
Два магараджа едут на слонах навстречу друг другу Один магараджа едет со скоростью 4 километров час другой 6 километров час сейчас расстояние между словами 7 километров Какое расстояние будет между ними через полчаса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 умножить на 6 получится  24 и 24 умножить на 7 получится 168
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как составить программу самовоспитания
Ответить
Английский язык
Перевидите на русский talk about countries.
Ответить
Математика
Запишите и вычислите номер 272
Ответить
Русский язык
Ставится ли в сложном предложении запятая перед "или"? Развернутый ответ
Ответить
Геометрия
Один из смеженых углов на 48° меньше другого найдите эти глы
Ответить