Два магараджа едут на слонах навстречу друг другу Один магараджа едет со скоростью 4 километров час другой 6 километров час сейчас расстояние между словами 7 километров Какое расстояние будет между ними через полчаса
Математика
Два магараджа едут на слонах навстречу друг другу Один магараджа едет со скоростью 4 километров час другой 6 километров час сейчас расстояние между словами 7 километров Какое расстояние будет между ними через полчаса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 умножить на 6 получится 24 и 24 умножить на 7 получится 168
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