Два магараджа едут на слонах навстречу друг другу Один магараджа едет со скоростью 4 километров час другой 6 километров час сейчас расстояние между словами 7 километров Какое расстояние будет между ними через полчаса

Математика

Два магараджа едут на слонах навстречу друг другу Один магараджа едет со скоростью 4 километров час другой 6 километров час сейчас расстояние между словами 7 километров Какое расстояние будет между ними через полчаса

Автор: Гость