Два мальчика играли на гитарах, а один на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с П??тей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?
Математика
Два мальчика играли на гитарах, а один на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с П??тей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юра играл на гитаре вместе с Мишей, а Петя на балалайке
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