Два мальчика играли на гитарах, а один на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с П??тей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?

Математика

Два мальчика играли на гитарах, а один на балалайке. На чем играл Юра, если Миша с П??тей и Петя с Юрой играли на разных инструментах?

Автор: Гость