Два мальчика одновременно побежали наверечу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м они встретились через 10 с первый мальчик бежал со скоростью 4кмвсек с какой скоростью бежал второй мальчик

Математика

Два мальчика одновременно побежали наверечу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м они встретились через 10 с первый мальчик бежал со скоростью 4кмвсек с какой скоростью бежал второй мальчик

Автор: Гость