Два мальчика одновременно побежали наверечу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м они встретились через 10 с первый мальчик бежал со скоростью 4кмвсек с какой скоростью бежал второй мальчик
Математика
Два мальчика одновременно побежали наверечу друг другу по спортивной дорожке длина которой 100 м они встретились через 10 с первый мальчик бежал со скоростью 4кмвсек с какой скоростью бежал второй мальчик
Ответ(ы):
Гость:
1) 10*4=40(м) пробежал первой мальчик 2) 100-40=60(м) пробежал второй мальчик 3) 60:10=6м/с - скорость второго мальчика
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