Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина которой 100м.они встретились через 10с. первый мальчик бежал со скоростью4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? плииииииииииииз помоги...

Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина которой 100м.они встретились через 10с. первый мальчик бежал со скоростью4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? плииииииииииииз помогите дам 15 даллов
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