Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина которой 100м.они встретились через 10с. первый мальчик бежал со скоростью4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? плииииииииииииз помоги...

Математика

Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке,длина которой 100м.они встретились через 10с. первый мальчик бежал со скоростью4м/с. с какой скоростью бежал второй мальчик? плииииииииииииз помогите дам 15 даллов

Автор: Гость