Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, д??ина который 100м.Они встретились через 10с.Первый мальчик бежал со скоростью 4м/с.С какой скоростью бежал второй мальчик? реши задачу

Математика
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, д??ина который 100м.Они встретились через 10с.Первый мальчик бежал со скоростью 4м/с.С какой скоростью бежал второй мальчик? реши задачу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4*10=40м пробежал. 2) 100-40=60м пробежал 2 мальчик. 3) 60:10=6м/с скорость 2 мальчика. Ответ:6м/с
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