Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, д??ина который 100м.Они встретились через 10с.Первый мальчик бежал со скоростью 4м/с.С какой скоростью бежал второй мальчик? реши задачу

Математика

Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, д??ина который 100м.Они встретились через 10с.Первый мальчик бежал со скоростью 4м/с.С какой скоростью бежал второй мальчик? реши задачу

Автор: Гость