Два мальчика побежали одновременно на встречу друг другу по спортивной дорожке ,длина которой 100 м.они встретились через 10 с.первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с.с кокой скоростью бежал второй мальчик? С УСЛОВИЕМ ! С УСЛ...

Математика

Два мальчика побежали одновременно на встречу друг другу по спортивной дорожке ,длина которой 100 м.они встретились через 10 с.первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с.с кокой скоростью бежал второй мальчик? С УСЛОВИЕМ ! С УСЛОВИЕМ!

Автор: Гость