Два мальчика побежали одновременно на встречу друг другу по спортивной дорожке ,длина которой 100 м.они встретились через 10 с.первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с.с кокой скоростью бежал второй мальчик? С УСЛОВИЕМ ! С УСЛ...
Математика
Два мальчика побежали одновременно на встречу друг другу по спортивной дорожке ,длина которой 100 м.они встретились через 10 с.первый мальчик бежал со скоростью 4 м/с.с кокой скоростью бежал второй мальчик? С УСЛОВИЕМ ! С УСЛОВИЕМ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100:10=10(м.) ответ:второй мальчик бежал со скоростью 10 м.
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