Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов бассейна, длина которого 100 метров. Первый проплыл 48 метров, а второй 42 метра. Какое расстояние между ними?

Математика

Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов бассейна, длина которого 100 метров. Первый проплыл 48 метров, а второй 42 метра. Какое расстояние между ними?

Автор: Гость