Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов бассейна, длина которого 100 метров. Первый проплыл 48 метров, а второй 42 метра. Какое расстояние между ними?
Математика
Два мальчика поплыли одновременно навстречу друг другу с двух концов бассейна, длина которого 100 метров. Первый проплыл 48 метров, а второй 42 метра. Какое расстояние между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между ними 10 метров. 100-(42+48)=10 (м) между ними.
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