Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 300 м. Они встретились через 2 мин. Первый мальчик бежал со скоростью 70 м/мин. С какой скоростью бежал второй мальчик? ...
Два мальчика одновременно побежали навстречу друг другу по спортивной дорожке, длина которой 300 м. Они встретились через 2 мин. Первый мальчик бежал со скоростью 70 м/мин. С какой скоростью бежал второй мальчик?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 70*2 = 140(m) пробежал 1 ый мальчик 2) 300-140= 160 (m) -пробежал 2ой мальчик 3) 160/2 = 80 (m/мин) - скорость 2го мальчика