Два муравья отправились одновременно из одного муравейника за сосновыми иголкам??. Один муравей ползет со скоростью 3 см/с, а другой - со скоростью 5 см/с. Какое расстояние будет между ними через 8 сек, если: 1) они оба ползут ...
Математика
Два муравья отправились одновременно из одного муравейника за сосновыми иголкам??. Один муравей ползет со скоростью 3 см/с, а другой - со скоростью 5 см/с. Какое расстояние будет между ними через 8 сек, если: 1) они оба ползут на север; 2) один муравей ползет на север, а другой - на юг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко! 1. (5-3)*8=16 см 2. (5+3)*8=64 см
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