Два муравья отправились одновременно из одного муравейника за сосновыми иголкам??. Один муравей ползет со скоростью 3 см/с, а другой - со скоростью 5 см/с. Какое расстояние будет между ними через 8 сек, если: 1) они оба ползут ...

Математика

Два муравья отправились одновременно из одного муравейника за сосновыми иголкам??. Один муравей ползет со скоростью 3 см/с, а другой - со скоростью 5 см/с. Какое расстояние будет между ними через 8 сек, если: 1) они оба ползут на север; 2) один муравей ползет на север, а другой - на юг?

Автор: Гость