Два насоса разной мощи , работают одновременно наполняют бассейн за 4 часа. затем производимость первого увеличилась увел. на 20%, а второго на 60%.И теперь они работают одновременно наполняя бассейн за 3 часа. За сколько часов...

Математика

Два насоса разной мощи , работают одновременно наполняют бассейн за 4 часа. затем производимость первого увеличилась увел. на 20%, а второго на 60%.И теперь они работают одновременно наполняя бассейн за 3 часа. За сколько часов может наполнить бассейн первый насос (после реконструкции).)

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