Два насоса разной мощи , работают одновременно наполняют бассейн за 4 часа. затем производимость первого увеличилась увел. на 20%, а второго на 60%.И теперь они работают одновременно наполняя бассейн за 3 часа. За сколько часов...
Математика
Два насоса разной мощи , работают одновременно наполняют бассейн за 4 часа. затем производимость первого увеличилась увел. на 20%, а второго на 60%.И теперь они работают одновременно наполняя бассейн за 3 часа. За сколько часов может наполнить бассейн первый насос (после реконструкции).)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - весь бассейн х - производительность первого у - производительность второго 1,2х -увеличенная производительность первого ((100%+20%):100%=1,2) 1,6у -увеличенная производительность второго ((100%+60%):100%=1,6) 4(х+у)=1 3(1,2х+1,6у)=1 4(х+у)=3(1,2х+1,6у) 4х+4у=3,6х+4,8у 4х-3,6х=4,8у-4у 0,4х=0,8у у=0,4х:0,8 у=0,5х (подставим в уравнение 4(х+у)=1) 4(х+0,5х)=1 4х+2х=1 6х=1 х=1/6 (производительность 1-го до реконструкции) 1/6*1,2=1/6*6/5=1/5 (новая производительность 1-го) 1:1/5=5 (часов) Ответ: первый насос один наполнит бассейн за 5 часов
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