Два неподвижных точечных заряда находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Как нужно изменить это расстояние, чтобы сила взаимодействия между зарядами уменьшилась в 4 раза 1) уменьшить на 0,5 м 2) увеличи...
Два неподвижных точечных заряда находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Как нужно изменить это расстояние, чтобы сила взаимодействия между зарядами уменьшилась в 4 раза 1) уменьшить на 0,5 м 2) увеличить на 1 м 3) увеличить на 4 м 4) увеличить на 2 м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
F=k|q1||q2|/r^2 F1/F2=4=(k|q1||q2|*r2^2)/(k|q1||q2|+r1^2)=r2^2/r1^2 r2^2/r1^2=4 r2^2/1=4 r2^2=4 r=2 Ответ:4