Два неподвижных точечных заряда находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Как нужно изменить это расстояние, чтобы сила взаимодействия между зарядами уменьшилась в 4 раза 1) уменьшить на 0,5 м 2) увеличи...

Два неподвижных точечных заряда находятся на расстоянии 1 м друг от друга. Как нужно изменить это расстояние, чтобы сила взаимодействия между зарядами уменьшилась в 4 раза 1) уменьшить на 0,5 м 2) увеличить на 1 м 3) увеличить на 4 м 4) увеличить на 2 м