Два однакових точкових заряди знаходяться на відстані 10 см один від одного і взаємодіють із силою 81мН. Якою є величини зарядів? Запишіть обчислення. -------------------------------------------------------------------------...

Физика

Два однакових точкових заряди знаходяться на відстані 10 см один від одного і взаємодіють із силою 81мН. Якою є величини зарядів? Запишіть обчислення. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Два одинаковых точечных заряда находятся на расстоянии 10 см друг от друга и взаимодействуют с силой 81мН. Какова величины зарядов? Запишите вычисления.

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