Два однакових точкових заряди знаходяться на відстані 10 см один від одного і взаємодіють із силою 81мН. Якою є величини зарядів? Запишіть обчислення. -------------------------------------------------------------------------...

Физика
Два однакових точкових заряди знаходяться на відстані 10 см один від одного і взаємодіють із силою 81мН. Якою є величини зарядів? Запишіть обчислення. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Два одинаковых точечных заряда находятся на расстоянии 10 см друг от друга и взаимодействуют с силой 81мН. Какова величины зарядов? Запишите вычисления.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем, что заряды находятся в вакууме или воздухе, и диэлектрическая проницаемость равна 1. Тогда F = KQ²/R² ⇒ Q² = FR²/K = (81·10⁻³·10⁻²)/9·10⁹ = 9·10⁻¹⁴ √(9·10⁻¹⁴) = 3·10⁷ Кл. Ответ: 30 мкКл.
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