Два оператора работали одинаковое время .Один за это время принял 80 звонков по 16 з??онков в час сколько звонков принял за это время другой оператор если ежечасно дон принимал по 15 звонков

Математика

Два оператора работали одинаковое время .Один за это время принял 80 звонков по 16 з??онков в час сколько звонков принял за это время другой оператор если ежечасно дон принимал по 15 звонков

Автор: Гость