Два отряда отправились в поход и движутся с одинаковой скоростью v = 4,0 км/ч по одно??у маршруту на дистанции l = 2,5 км друг от друга. Из одного отряда в другой отправился связной со скоростью v1 = 6,0 км/ч. На ходу передав п...

Гость: Гость:

Если я правильно понял, то так: Связной догоняет другой отряд на V=V1-V2=6-4=2 км/ч. Первый путь он пройдёт ха время: t=L/V=2,5/2=1,25 ч Второй путь, скорость равна V=V1+V2=6+4=10 км/ч Тогда, второй путь, пройдёт за время: t=2,5/10=0,25 ч Тогда всё время: t=1,25+0,25=1,5 ч или 90 мин