Два парохода заходят в порт после каждого рейса. Первый делает рейс за 4 дня, а второй за 6 дней. Как-то они в воскресенье встретились в порту. Через сколько дней они встретят ся в порту в воскресенье в следующий раз?...

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Два парохода заходят в порт после каждого рейса. Первый делает рейс за 4 дня, а второй за 6 дней. Как-то они в воскресенье встретились в порту. Через сколько дней они встретят ся в порту в воскресенье в следующий раз? Ребят, напишите ответ и напишите как вы решили-объясните

Автор: Гость