Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больше скорости второго. Через ск олько минут расстояние между пешеходом ст...

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Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больше скорости второго. Через ск олько минут расстояние между пешеходом станет равным 25-ти метрам? ( не уравнением)

Автор: Гость