Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больше скорости второго. Через ск олько минут расстояние между пешеходом ст...
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Два пешехода отправляются одновременно в одном направлении из одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 0,5 км/ч больше скорости второго. Через ск олько минут расстояние между пешеходом станет равным 25-ти метрам? ( не уравнением)
Ответ(ы):
Гость:
За 1 час проходит больше на 0,5 км = 500 м. 25 м пройдет в 500:25 = 20 раз быстрее или за 1/20 час = 60/20 = 3 мин - ОТВЕТ всё правильно я проверил
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