Два пешехода вышли одновременно из пунктов А и В навстречу друг другу и встретились через 20 минут, а ещё через 25 минут первый пешеход пришёл в пункт В.Через сколько минут по сле встречи второй пешеход пришёл в пункт А? ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ НЕ ЧЕРЕЗ X ПОЖАЛУЙСТА

Решение: 1)20+25=45 минут-за столько времени первый пешеход прошёл путь от А до B. 2)145-пути-проходил первый пешеход за минуту. 3)20*145=2045=49 пути-прошёл первый пешеход до встречи. 4)1-49=59 пути-прошёл второй пешеход до встречи. 5)59:20=136 пути-проходил второй пешеход за минуту. 6)1:136=36 минут-за столько времени второй пешеход прошёл путь от B до А. 7)36-20=16 минут-через столько времени после встречи второй пешеход пришёл в А. Ответ: через 16 минут.