Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 2 и 5 часа скорость первого пешехода равна 4,2 километров в час а скорость второго 5,2 километров в ча с Какое расстояние было между пешеходами ...
Два пешехода вышли Одновременно навстречу друг другу и встретились через 2 и 5 часа скорость первого пешехода равна 4,2 километров в час а скорость второго 5,2 километров в ча с Какое расстояние было между пешеходами в начале движения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4,2+5,2=9,4 км/ч скорость сближения пешеходов 9,4*2,5=23,5км было расстояние между пешеходами в начале движения