Два пешехода вышли одновременно из 2х деревень навстречу друг другу . Один шел со скоростью 5 км/ч, другой 4км/ч.Встретились они через 3ч.Коково расстояние между деревнями
Математика
Два пешехода вышли одновременно из 2х деревень навстречу друг другу . Один шел со скоростью 5 км/ч, другой 4км/ч.Встретились они через 3ч.Коково расстояние между деревнями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 км/ч скорость сближения 9*3=27 км расстояние между деревнями
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