Два пешехода вышли одновременно из 2х деревень навстречу друг другу . Один шел со скоростью 5 км/ч, другой 4км/ч.Встретились они через 3ч.Коково расстояние между деревнями

Математика

Два пешехода вышли одновременно из 2х деревень навстречу друг другу . Один шел со скоростью 5 км/ч, другой 4км/ч.Встретились они через 3ч.Коково расстояние между деревнями

Автор: Гость