Два пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях. ??ерез 0,8 ч расстояние между ними стало равным 6,8 км. Скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого. найдите скорость каждого ...

Математика
Два пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях. ??ерез 0,8 ч расстояние между ними стало равным 6,8 км. Скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого. найдите скорость каждого пешехода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -скорость первого пешехода1,5х  -скорость второго0,8х+0,8*1,5х=6,80,8х+1,2х=6,82х=6,8х=3,4 км/ч1,5х =1,5*3,4=5,1 км/ч   -скорость второго пешехода

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