Два пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях. ??ерез 0,8 ч расстояние между ними стало равным 6,8 км. Скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого. найдите скорость каждого ...

Математика

Два пешехода вышли одновременно из одного места в противоположных направлениях. ??ерез 0,8 ч расстояние между ними стало равным 6,8 км. Скорость одного пешехода была в 1,5 раза больше скорости другого. найдите скорость каждого пешехода

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