Два плиточника облицевали стену за 4 часа. Первому плиточнику для облицовки 1/3 стены понадобилось бы на 1 час больше, чем второму - для облицовки 1/2 стены. За сколько часов каждый из них может облицевать стену.
Алгебра
Два плиточника облицевали стену за 4 часа. Первому плиточнику для облицовки 1/3 стены понадобилось бы на 1 час больше, чем второму - для облицовки 1/2 стены. За сколько часов каждый из них может облицевать стену.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как-то так: 4(x+y)=1 1/ (3x)-1/ (2y) = 1 x= 1/4 - y 2y-3x=6xy x= 1/4-y 24y^2 -14y-3=0 D= 196+288=484 y1= (-14+22)/48= 1/6- стены сделает за час 2 плиточник; x1= 1/4-1/6= 1/12- сделает за час 1 плиточник. y2 = (-14-22)/48 - меньше 0, не сущ. t= V/p; t1=1/ x; t1= 1/ (1/12)= 1 2(ч); t2=1/y; t2=1/(1/6)= 6 (ч)
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