Два плиточника облицевали стену за 4 часа. Первому плиточнику для облицовки 1/3 стены понадобилось бы на 1 час больше, чем второму - для облицовки 1/2 стены. За сколько часов каждый из них может облицевать стену.

Алгебра

Два плиточника облицевали стену за 4 часа. Первому плиточнику для облицовки 1/3 стены понадобилось бы на 1 час больше, чем второму - для облицовки 1/2 стены. За сколько часов каждый из них может облицевать стену.

Автор: Гость