два плиточника вместе кладут плитку в комнате за 21 час. Если первый плиточник будет класть плитку 7 часов, то второму потребуется 27 часов, чтобы завершить работу. За сколько часов первый плиточник в одиночку положит плитку в ...
Алгебра
два плиточника вместе кладут плитку в комнате за 21 час. Если первый плиточник будет класть плитку 7 часов, то второму потребуется 27 часов, чтобы завершить работу. За сколько часов первый плиточник в одиночку положит плитку в комнате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/21 комнаты обкладывают за час оба плиточники пусть первому нужно х часов, чтобы положить плитку в одиночку в комнате, тогда за час работы он обкладет 1/x комнаты, а второй плиточник 1/21-1/x комнаты. По условию задачи составляем уравнение: 7*1/x+27*(1/21-1/x)=1 7/x+27/21-27/x=21/21 -20/x=21/21-27/21 -20/x=-6/21 10/x=3/21 10/x=1/7 x*1=10*7 x=70 овтет: 70 часов
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