два плиточника вместе кладут плитку в комнате за 21 час. Если первый плиточник будет класть плитку 7 часов, то второму потребуется 27 часов, чтобы завершить работу. За сколько часов первый плиточник в одиночку положит плитку в ...

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два плиточника вместе кладут плитку в комнате за 21 час. Если первый плиточник будет класть плитку 7 часов, то второму потребуется 27 часов, чтобы завершить работу. За сколько часов первый плиточник в одиночку положит плитку в комнате?

Автор: Гость